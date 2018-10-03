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В мире

Израиль отправил помощь пострадавшим в результате землетрясения и цунами в Индонезии

время публикации: 3 октября 2018 г., 21:58 | последнее обновление: 3 октября 2018 г., 22:39 блог версия для печати фото
После землетрясения в Индонезии, 3 октября 2018 года
После землетрясения в Индонезии, 3 октября 2018 года
Израиль отправил помощь пострадавшим в результате землетрясения и цунами в Индонезии

В среду, 3 октября, телеканалы и радиостанции, входящие в новостную корпорацию "Кан", передали, что Израиль отправил первую партию гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.

Установки для очистки воды, переданные Израилем, были доставлены международной организацией "Красный крест" в пострадавшие районы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ближайшие дни на остров Сулавеси прибудет израильская гуманитарная миссия.

За последнюю неделю остров Сулавеси подвергся землетрясению и цунами. Число жертв, по последним данным, превысило 1.400 человек. Еще более 2,5 индонезийцев ранены. Кроме того, на острове началось извержение вулкана, которое сопровождается подземными толчками.

На прошлой неделе во время визита на Генассамблею ООН премьер-министр Израиля провел переговоры с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой. Поскольку между Израилем и одной из самых густонаселенных мусульманских стран нет дипломатических отношений, эти переговоры не афишировались.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 октября 2018 г.
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1400 человек
// NEWSru.co.il // В мире // 3 октября 2018 г.
На острове Сулавеси, пострадавшем от сильного землетрясения, "проснулся" вулкан Сопутан
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 3 октября 2018 г.
Разрушительные землетрясение и цунами на острове Сулавеси. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 октября 2018 г.
Вице-президент Индонезии подтвердил, что в Нью-Йорке он встречался с Нетаниягу
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СМИ: Нетаниягу провел переговоры с вице-президентом Индонезии





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