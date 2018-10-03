Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США и Великобритании

В среду, 3 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии.

Премия присуждена трем ученым: первая половина – Фрэнсис Арнольд (США), вторая половина – Джорджу Смиту (США) и Грэгори Винтеру (Великобритания). Арнольд получила премию за исследования в области "направленной эволюции ферментов". Смит и Винтер – за разработку метода фагового дисплея, приведшего к прорыву в области поиска новых антител.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии были объявлены Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (Германия-США) и Ричард Хендерсон (Великобритания) "за разработки в области криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе".

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

1 октября лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

2 октября Нобелевская премия по физике была присуждена Артуру Ашкину (США), Жерару Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада). Ашкин получает половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получают вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

На 5 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 8 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике"). Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет.





