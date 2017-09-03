Трое школьников из Флориды, убившие еврейского спортсмена-бойца, предстали перед судом

Трем подросткам из штата Флорида предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве 25-летнего ортодоксального еврея Аарона Райхмана, специалиста в области смешанных боевых искусств (MMA), который был убит в его доме в Бока-Ратон, расположенном на юго-восточном побережье штата.

Уголовный суд графства Палм-Бич распорядился поместить подсудимых, 18-летних Роберто Ортиса и Джейса Суинтона, а также 16-летней школьницы Саммер Черч, под стражу – без права выхода под залог. Им инкриминируется также вооруженное ограбление дома, где проживал погибший.

Эти трое познакомились с Райхманом в январе текущего года и стали приятелями, сообщает 3 сентября издание Тhe Palm Beach Post . Однако 3 июля они вторглись в жилище Райхмана, застрелили его и сбежали с места преступления.

Согласно данным следствия, организатором этого убийства является Саммер Черч, которая призналась в совершенном преступлении на допросе в полиции.

Аарон Райхман, победитель ряда соревнований по ММА, получил звание профессионала в 2014 году, став первым ортодоксальным евреев в этом виде спорта. Он занимался изучением Торы в местном отделении ХАБАД, а также обучал детей и полицейских искусству "крав мага" (система рукопашного боя, разработанная израильской армией).