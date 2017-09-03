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В мире

В Германии обезвреживают бомбу времен WWII: эвакуированы более 60.000 человек

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
В Германии обезвреживают бомбу времен WWII: эвакуированы более 60.000 человек
В Германии обезвреживают бомбу времен WWII: эвакуированы более 60.000 человек
В Германии обезвреживают бомбу времен WWII: эвакуированы более 60.000 человек

Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии: более 60 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне, федеральная земля Гессен, покинули утром в воскресенье свои дома.

Эвакуированы также две больницы, включая пациентов отделения реанимации, передает 3 сентября немецкое издание DW.

Бомба весом 1,8 тонны, содержащая около полутора тонн взрывчатых веществ, была обнаружена в минувший вторник при проведении строительных работ в студенческом городке Университета имени Гете.

В зону оцепления, радиус которой составил полтора километра, кроме жилых домов попали также здание полицейского управления города, несколько больниц ьи штаб-квартира медиакомпании Hessischer Rundfunk.

Сайт новостной службы ВВС сообщает, что эвакуированы 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Районы в радиусе эвакуации патрулируют полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами – для поиска и обнаружения решивших остаться в районе операции людей. Саперы обещают обезвредить и вывезти бомбу к вечеру воскресенья.

Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб, многие из которыз были оснащены ненадежными взрывателями, в связи с чем неразорвавшиеся бомбы находят в немецких городах регулярно.

До находки во Франкфурте самая масштабная эвакуация в истории Германии проводилась в конце 2016 года в Аугсбурге – в рамках этой операции свои дома были вынуждены покинуть около 54.000 жителей. При обезвреживании трех авиабомб в мае 2017 года в Ганновере в безопасное место были перевезены почти 50.000 человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
Во Франкфурте эвакуируют 70 тысяч жителей из-за бомбы Второй мировой войны
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2017 г.
В Ганновере нашли две бомбы времен войны: эвакуируют 50 тысяч жителей
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Более 50.000 жителей Аугсбурга эвакуированы в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой
// NEWSru.co.il // В мире // 26 октября 2015 г.
Около Еврейского музея в Берлине обнаружена неразорвавшаяся бомба весом 250 кг
// NEWSru.co.il // В мире // 30 августа 2015 г.
В Кобленце обнаружена бомба времен Второй мировой войны
// NEWSru.co.il // В мире // 28 августа 2015 г.
В Кельне обнаружена неразорвавшаяся авиабомба весом около 1 тонны







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