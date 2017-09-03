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В мире

Более 30 чеченских геев получили убежище в Канаде

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати

Канадская правозащитная организация Rainbow Railroad объявила о том, что ей удалось организовать побег из Чечни десяткам гомосексуалов, 31 из которых уже прибыли в Канаду.

Базирующееся в Торонто НКО, которое активно работает в странах, где представители ЛГБТ-сообщества подвергаются преследованию, в сотрудничестве с российской ЛГБТ-общиной сначала организовало переправку чеченских геев в Россию, а потом – доставку геев в Канаду, где большинство из них уже получили политическое убежище.

Согласно заявлению руководства Rainbow Railroad, канадские власти принимают активное участие в спасении чеченских геев.

Напомним, в июле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне геев нет, а если есть, то их нужно отправить в Канаду.

Правозащитные организации начали помогать чеченским геям после того, как "Новая газета" опубликовала серию материалов о преследованиях, которым подвергаются геи в Чечне. Сообщалось, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалов. Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. "Новая газета" также сообщала, что в ночь на 26 января 2017 года на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были расстреляны не менее 27 человек. Расстрелянных, по данным газеты, развезли по разным, в том числе христианским, кладбищам. Издание опубликовало список жертв, гибель которых была подтверждена.

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