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Зрители фестиваля Vieux Canal пострадали от удара молнии

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Зрители фестиваля Vieux Canal пострадали от удара молнии

В результате удара молнии травмы получили не менее 15 человек, в том числе несколько детей, которые пришли на музыкальный фестиваль Vieux Canal, проходивший в коммуне Азрай, регион Лотарингия на северо-востоке Франции.

Состояние двух пострадавших, 60-летней женщины и 44-летнего мужчины, медики оценивают как тяжелое, пишет в воскресенье, 3 сентября, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на официальное заявление местных властей.

Все выступления, запланированные на выходные, были в связи с этим происшествием отменены. Издание напоминает, что в это время года во Франции зачастую идут сильные дожди и грозы.

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