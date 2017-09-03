Умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

В минувшую субботу, 2 сентября, в Центральной клинической больнице Москвы умер Виктор Черепков, бывший мэр Владивостока. Ему было 75 лет, он скончался от онкологического заболевания.

Как сообщают российские СМИ, Черепков, согласно завещанию, будет похоронен во Владивостоке.

Виктор Черепков был избран мэром Владивостока 26 июня 1993 года. В апреле 1994 года он был обвинен в получении взятки и отстранен от должности мэра. После того, как Черепков отказался покинуть свой рабочий кабинет, здание мэрии было взято штурмом.

28 ноября 1994 года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело "за отсутствием состава преступления". 27 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ об отстранении Черепкова от должности мэра, однако 14 августа 1996 года своим указом восстановил его на этом посту.

11 ноября 1997 года Виктор Черепков ушел в отставку.

26 марта 2000 года Виктор Черепков был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва.

В декабре 2011 года Черепков заявил о намерении баллотироваться кандидатом в президенты России на выборах 2012 года. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую Черепкова. Таким образом, Виктор Черепков мог стать зарегистрированным кандидатом в президенты РФ, если бы не позднее, чем в 18:00 18 января 2012 года сдал бы в ЦИК РФ от двух миллионов до двух миллионов ста тысяч подписей в свою поддержку; однако он отказался сдавать подписи "по идеологическим причинам".

В 2013 году Черепков вновь баллотировался в мэры Владивостока и занял второе место, уступив Игорю Пушкареву.

Пережил пять покушений. Умер 2 сентября 2017 года от онкологического заболевания.