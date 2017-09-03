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Секрет счастливого брака от 105-летнего еврея: всегда соглашаться с женой

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:53 блог версия для печати фото
Секрет счастливого брака от 105-летнего еврея: всегда соглашаться с женой

Британские евреи Хелен и Морис Кай, 104 и 105 лет соответственно, отпраздновали на прошлой неделе 83 года со дня свадьбы, став таким образом рекордсменами страны по продолжительности брака.

Об этом событии пишет в воскресенье, 3 сентября, лондонская газета Тhe Jewish Chronicle.

Празднование этой знаменательной даты состоялось в Борнмуте, где проживают сегодня престарелые супруги, в нем принимали участие двое детей этой парты, семеро внуков и шестеро правнуков. Хелен и Морис вместе уже 87 лет, однако официально они оформили свой брак спустя четыре года: согласно еврейской традиции, первой должна была выйти замуж старшая сестра Хелен.

"Все вокруг быстро меняется, но мы все еще вместе, спасибо Господу. Это был чудесный день, который провели с нами наши замечательные правнуку. Теперь мы должны дожить до следующей годовщины" – цитирует издание слова Мориса. Ему вторит жена: "Поразительно, как долго мне дано радоваться нашему браку".

Дочь супругов Тина рассказала журналистам, что ее мать – очень стильная, ухоженная женщина, которая посещает парикмахера не менее двух раз в неделю, а маникюр делает каждую пятницу, а отец обладает прекрасным чувством юмора, ироничен и большой жизнелюб.

Морис, работавший в юности коммивояжером, унаследовал от отца фабрику и два магазина в Лондоне, которые были полностью разрушены в ходе бомбардировок. В 1939 году он пошел на фронт и воевал против нацистов. После войны эта пара переехала в приморский город Борнмут и родила четверых детей, из которых в живых остались двое.

Морис Кай утверждает, что знает секрет счастливой семейной жизни, и он очень прост: всегда и во всем соглашаться с женой.

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