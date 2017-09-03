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В мире

Мировое сообщество намерено прекратить все торговые связи с КНДР

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:57 блог версия для печати фото
Мировое сообщество намерено прекратить все торговые связи с КНДР

Стив Мнучин, глава американского министерства финансов, объявил в интервью телеканалу FOX News о том, что намерен ввести новые санкции в отношении КНДР, которые положат конец торговле с государством-изгоем, и потребует от Дональда Трампа поддержать это решение.

"Страны, которые хотят сотрудничать в США и нашими партнерами, должны прекратить любые экономические сношения с Северной Кореей" – приводит слова Мнучина новостное агентство Reuters.

СМИ также собщили, что президент США Дональд Трамп проведет в воскресенье совещание со своей командой по национальной безопасности – в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна. Какие меры будут обсуждаться на совещании, Белый дом не анонсировал.

Эту позицию разделяет и глава британского правительства Тереза Мэй, которая заявила в воскресенье, что Совет безопасности ООН должен в экстренном порядке наложить новые санкции на КНДР и ускорить реализацию уже существующих экономических ограничений.

"Последние действия Северной Кореи безответственны, неприемлемы и представляют угрозу мировому сообществу" – полагает Мэй, которая подчеркнула, что обсуждала эти шаги с главой правительства Японии Синдзо Абэ.

Глава британского МИД Борис Джонсон, со своей стороны, решительно осудил "безответственные" ядерные испытания и подчеркнул, что не исключает никаких возможных действий в ответ на них. Он, впрочем, отметил, что расстояние между Сеулом и Пхеньяном "крайне невелико", и применение даже конвенционального оружия может стать причиной гибели множества жителей Южной Кореи.

Северокорейскую проблему обсудили 3 сентября президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в кулуарах саммита BRICS, который состоялся на этой неделе в городе Сямынь, расположенном на юго-востоке китайской провинции Фуцзянь, сообщает агентство новостей "Синьхуа".

Политики поставили своей целью очистить Корейский полуостров от ядерного оружия и поддерживать тесную связь и координацию для решения этой проблемы, говорится в совместном коммюнике.

Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР утром в воскресенье, около 11:30 по Гринвичу. В нем подчеркивалось, что тест, проведенный на специальном полигоне прошлел успешно, и утечки радиации не было.

Ранее в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6-5,7. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон. Власти Южной Кореи и Японии заявили о подозрениях, что в КНДР осуществлены очередные ядерные испытания.

По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно использовать в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

Согласно информации южнокорейского агентства новостей Yonhap, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд провел телефонные переговоры с южнокорейским коллегой, в ходе которых обсудил военные меры в отношении КНДР и обещал поддержку и сотрудничество в решении данной проблемы. В совместном коммюнике говорится, что США и Южная Корея намерены "продемонстрировать мощный ответ", не уточняя деталей этого "ответа".

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// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 30 августа 2017 г.
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