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В мире

Сеул заподозрил Пхеньян в ядерных испытаниях, КНДР объявила о создании водородной боеголовки

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Сеул заподозрил Пхеньян в ядерных испытаниях, КНДР объявила о создании водородной боеголовки

В воскресенье, 3 сентября, в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон.

Как передает агентство Yonhap, власти Южной Кореи подозревают, что в КНДР осуществлены шестые ядерные испытания.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

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