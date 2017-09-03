Сеул заподозрил Пхеньян в ядерных испытаниях, КНДР объявила о создании водородной боеголовки

В воскресенье, 3 сентября, в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон.

Как передает агентство Yonhap, власти Южной Кореи подозревают, что в КНДР осуществлены шестые ядерные испытания.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.