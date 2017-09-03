КНДР объявила об успешных испытаниях водородной бомбы

В воскресенье, 3 сентября, власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Ранее в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6-5,7. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон. Власти Южной Кореи и Японии заявили о подозрениях, что в КНДР осуществлены очередные ядерные испытания.

По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 50 мегатонн.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.