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Личная информация военных и сотрудников спецслужб США "слита" в интернет

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати фото
Личная информация военных и сотрудников спецслужб США "слита" в интернет

Тысячи файлов, содержащих личную информацию американских военных и сотрудников спецслужб США, продолжительное время находились в свободном доступе в интернете и были обнаружены частной фирмой по обеспечению безопасности, сообщает 3 сентября издание The Hill.

Резюме претендентов на работу в частной фирме по обеспечению безопасности TigerSwan от 2009 года, выложенные в сеть, содержат адреса, телефонные номера и личные электронные письма военных, работников разведки, полиции, а также сотрудника ООН, уточняет информационное агентство ТАСС.

Эти документы попали в сеть по ошибке нанятого упомянутой выше компанией рекрутингового агентства TalentPen, которое пересылало резюме через облачное хранилище Amazon. Зашифрованные файлы, которые должны были удалить сразу, остались на сервере в незащищенном виде, и были обнаружены специалистом фирмыUpguard, также занимающейся обеспечением безопасности.

TalentPen прекратила свое существование в 2017 году, их бывший сотрудник подтвердил, что "действия в аккаунте действительно совпадают с количеством и размером файлов". Руководство компании не комментирует эту информацию.

Представители обнаружившей утечку фирмы надеются, что они были единственными третьими лицами, нашедшими файлы. В настоящий момент TigerSwan призывает бывших соискателей, чьи резюме могли оказаться в свободном доступе, связаться с ними и убедиться, что вся информация действительно была удалена.

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