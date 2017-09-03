Личная информация военных и сотрудников спецслужб США "слита" в интернет

Тысячи файлов, содержащих личную информацию американских военных и сотрудников спецслужб США, продолжительное время находились в свободном доступе в интернете и были обнаружены частной фирмой по обеспечению безопасности, сообщает 3 сентября издание The Hill.

Резюме претендентов на работу в частной фирме по обеспечению безопасности TigerSwan от 2009 года, выложенные в сеть, содержат адреса, телефонные номера и личные электронные письма военных, работников разведки, полиции, а также сотрудника ООН, уточняет информационное агентство ТАСС.

Эти документы попали в сеть по ошибке нанятого упомянутой выше компанией рекрутингового агентства TalentPen, которое пересылало резюме через облачное хранилище Amazon. Зашифрованные файлы, которые должны были удалить сразу, остались на сервере в незащищенном виде, и были обнаружены специалистом фирмыUpguard, также занимающейся обеспечением безопасности.

TalentPen прекратила свое существование в 2017 году, их бывший сотрудник подтвердил, что "действия в аккаунте действительно совпадают с количеством и размером файлов". Руководство компании не комментирует эту информацию.

Представители обнаружившей утечку фирмы надеются, что они были единственными третьими лицами, нашедшими файлы. В настоящий момент TigerSwan призывает бывших соискателей, чьи резюме могли оказаться в свободном доступе, связаться с ними и убедиться, что вся информация действительно была удалена.