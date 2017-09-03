Глава Пентагона предупредил, что на угрозы Северной Кореи может последовать военный ответ

После экстренного совещания в Белом доме по КНДР, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что на возможные угрозы со стороны Пхеньяна США готовы дать массированный военный ответ.

Джеймс Мэттис заявил, что военный ответ последует также в случае угроз союзникам США.

По мнению главы Пентагона, лидеру КНДР следует прислушаться к Совету безопасности ООН. "Все члены СБ ООН единодушно согласились с оценкой угрозы, которую представляет собой Северная Корея", - заявил глава Пентагона.



