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Глава Пентагона предупредил, что на угрозы Северной Кореи может последовать военный ответ

время публикации: 22:50 | последнее обновление: 22:55 блог версия для печати фото
Глава Пентагона предупредил, что на угрозы Северной Кореи может последовать военный ответ

После экстренного совещания в Белом доме по КНДР, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что на возможные угрозы со стороны Пхеньяна США готовы дать массированный военный ответ.

Джеймс Мэттис заявил, что военный ответ последует также в случае угроз союзникам США.

По мнению главы Пентагона, лидеру КНДР следует прислушаться к Совету безопасности ООН. "Все члены СБ ООН единодушно согласились с оценкой угрозы, которую представляет собой Северная Корея", - заявил глава Пентагона.

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