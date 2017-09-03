В Одессе на рекламном экране напротив управления полиции показали порно

На рекламном экране, установленном напротив управления патрульной полиции в Одессе, показали видео порнографического характера.

Как пишет одесский новостной сайт "Думская", экран на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая ночью показывал видео порнографического характера. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил житель Евгений Мельников.

"Вчера напротив Королева, 5 (управление патрульной полиции) на большом рекламном экране в час ночи крутили порно", – написал мужчина, приложив фото.

В администрации ресторана "Золотое руно", которому принадлежит экран и на территории которого он установлен, заявили, что их сервер подвергся хакерской атаке.

"Взломали сервер. Сейчас даже сайт не работает. Наши программисты говорят, что кто-то зашел по удаленному доступу. Когда именно зашли и как это было, выясняют", – сообщил изданию арт-директор ресторана Андрей Ефимов.