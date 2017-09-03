Миграционная служба Украины потребовала от брата Саакашвили покинуть страну

Брат экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности. Об этом вечером в субботу, 2 сентября, заявили в миграционной службе Украины.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", – цитирует агентство "Интерфакс" сообщение, опубликованное на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Ранее в тот же день Михаил Саакашвили сообщил в Facebook о задержании Давида Саакашвили сотрудниками правоохранительных органов в Киеве.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел посвидку (вид на жительство) о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", – написал политик, отметив, что это, напротив, еще больше укрепляет его решимость "защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела".

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Чиновники разъяснили, что причиной, по которой Саакашвили лишили гражданства, стали ложные данные, указанные им в анкете. Михаил Саакашвили утверждал, что он не находится под следствием на Украине или за пределами страны, хотя в Грузии бывший президент этой страны заочно арестован.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину через польскую границу 10 сентября 2017 года.