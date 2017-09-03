3 сентября 2017 г.
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:02 Миграционная служба Украины потребовала от брата Саакашвили покинуть страну
01:59 Пьяный москвич случайно застрелился
01:10 В Одессе на рекламном экране напротив управления полиции показали порно
00:14 Колумбийские повстанцы: захваченный в заложники россиянин убит при попытке к бегству
19:33 Женщина, обидевшись на мужа, отрезала ему пенис
18:36 Британка публично оскорбила двух мусульман, призвав прохожих снять скандал на видео
17:49 МИД РФ вручил ноту протеста посланнику посольства США
16:19 Авария возле поселения Каланит, пострадала 25-летняя женщина
15:35 Самолет Ryanair был задержан в аэропорту Брюсселя из-за "террориста-шутника"
14:50 Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат
В мире

Миграционная служба Украины потребовала от брата Саакашвили покинуть страну

время публикации: 03:02 | последнее обновление: 03:04 блог версия для печати фото
Миграционная служба Украины потребовала от брата Саакашвили покинуть страну

Брат экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности. Об этом вечером в субботу, 2 сентября, заявили в миграционной службе Украины.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", – цитирует агентство "Интерфакс" сообщение, опубликованное на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Ранее в тот же день Михаил Саакашвили сообщил в Facebook о задержании Давида Саакашвили сотрудниками правоохранительных органов в Киеве.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел посвидку (вид на жительство) о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", – написал политик, отметив, что это, напротив, еще больше укрепляет его решимость "защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела".

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Чиновники разъяснили, что причиной, по которой Саакашвили лишили гражданства, стали ложные данные, указанные им в анкете. Михаил Саакашвили утверждал, что он не находится под следствием на Украине или за пределами страны, хотя в Грузии бывший президент этой страны заочно арестован.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину через польскую границу 10 сентября 2017 года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 сентября 2017 г.
Михаил Саакашвили сообщил, что в Киеве задержан его брат
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Саакашвили назвал подделкой анкету, на основании которой его лишили гражданства
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Саакашвили пообещал бороться за право вернуться на Украину и призвал своих сторонников собраться на Майдане
// NEWSru.co.il // В мире // 26 июля 2017 г.
Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины – за обман властей







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017