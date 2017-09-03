Пьяный москвич случайно застрелился

В бытовке сторожа одного из гаражно-строительных кооперативов на юго-востоке Москвы обнаружен мертвым мужчина.

"На службу "02" от гражданина 1982 г. рождения, сторожа ГСК, поступило сообщение об обнаружении трупа между ул. 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом. Прибывшими на место сотрудниками полиции в бытовке сторожа ГСК по указанному адресу с огнестрельным ранением головы обнаружен труп мужчины 1984 г. рождения, зарегистрированного по адресу: Москва, ул. 1 квартал Капотни, д. 7. Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета", – сообщил в субботу, 2 сентября, Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, материал проверки для принятия решения направлен в следственные органы.

В пресс-службе московского управления МВД подтвердили факт обнаружения трупа, не приведя подробностей.