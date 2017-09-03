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В мире

Российский космонавт и двое американских астронавтов вернулись на Землю после работы на МКС

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Российский космонавт и двое американских астронавтов вернулись на Землю после работы на МКС
Российский космонавт и двое американских астронавтов вернулись на Землю после работы на МКС

В воскресенье, 3 сентября, капсула "Союз МС-04" успешно приземлилась в Казахстане, доставив на Землю трех членов экипажа, работавших на Международной космической станции.

Российский Центра управления полетами (ЦУП) и Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщают, что космонавт Федор Юрчихин и астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер чувствуют себя хорошо.

Джек Фишер и Федор Юрчихин провели на станции 136 суток. Время пребывания Пегги Уитсон, которая прибыла на МКС с предыдущим экипажем, составило 290 суток, напоминает РИА Новости.

Российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи продолжат работу на орбите до прибытия на МКС участников следующей экспедиции.

Прибытие нового экипажа запланирована на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

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