Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что США взвешивают прекращение торговых отношений с государствами, ведущими бизнес с КНДР, сообщает Reuters.

Это заявление было сделано после того, как в воскресенье, 3 сентября, власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты

Ранее Стив Мнучин, глава американского министерства финансов, объявил в интервью телеканалу FOX News о том, что намерен ввести новые санкции в отношении КНДР, которые положат конец торговле с государством-изгоем, и потребует от Дональда Трампа поддержать это решение.

Президент США Дональд Трамп проведет в воскресенье совещание со своей командой по национальной безопасности – в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна.