Дональд Трамп – КНДР: "Государство-изгой понимает лишь язык силы"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведенные КНДР успешные испытания водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты, серией "твитов" на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп пишет, что северокорейские испытания являются крайне враждебными и опасными для его страны, а власти государства-изгоя "понимают лишь один язык – язык силы".

В этих "твитах" он также отмечает, что Северная Корея представляет угрозу и проблемц для Китая, который пытается урегулировать конфликт, но усилия китайского руководство не приносят результата.

Южнокорейское агентство новостей Yonhap пишет, что эти комментарии появились на фоне сообщений о том, что власти США и Южной Кореи пришли к соглашению о необходимости "военного ответа" на испытания водородной бомбы.

Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР утром в воскресенье, около 11:30 по Гринвичу. В нем подчеркивалось, что тест, проведенный на специальном полигоне прошлел успешно, и утечки радиации не было.

Ранее в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6-5,7. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон. Власти Южной Кореи и Японии заявили о подозрениях, что в КНДР осуществлены очередные ядерные испытания.

По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно использовать в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

Согласно информации Yonhap, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд провел телефонные переговоры с южнокорейским коллегой, в ходе которых обсудил военные меры в отношении КНДР и обещал поддержку и сотрудничество в решении данной проблемы. В совместном коммюнике говорится, что США и Южная Корея намерены "продемонстрировать мощный ответ", не уточняя деталей этого "ответа".

Глава британского МИД Борис Джонсон, со своей стороны, решительно осудил "безответственные" ядерные испытания и подчеркнул, что не исключает никаких возможных действий в ответ на них.

Он, впрочем, отметил, что расстояние между Сеулом и Пхеньяном "крайне невелико", и применение даже конвенционального оружия может стать причиной гибели множества жителей Южной Кореи.