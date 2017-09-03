Супруги Трамп приняли участие в оказании помощи техасцам, пострадавшим от урагана

В субботу, 2 сентября, президент США Дональд Трамп и его жена Меланья выступили в роли добровольцев, приняв участие в оказании помощи жителям штата Техас, пострадавшим от урагана "Харви" и последовавшего за ним наводнения.

Президентская чета побывала в городе Пэрленд, расположенном к югу от Хьюстона. Этот населенный пункт сильно пострадал от наводнения.

Дональд и Меланья Трамп посетили центр добровольной помощи, где организована раздача упаковок с медикаментами и предметами первой необходимости.

Президент поблагодарил техасского сенатора Теда Круза за грамотную организацию процесса поисково-спасательных работ и оказания помощи населению, пострадавшему от урагана.

В городе Пэрленд проживают более 100 тысяч человек. В этом населенном пункте с 28 августа выпало 1200 мм осадков. Для спасательных работ было задействовано более 400 человек.

Американские СМИ публикуют предварительную оценку ущерба от урагана "Харви", в результате которого пострадали штаты Техас, Луизиана и Миссисипи: 150 миллиардов долларов. Если эта оценка подтвердится, ураган "Харви" будет назван самым разрушительным в современной истории США, так как он причинил ущерб на сумму в 5 раз большую, чем ураган "Катрина" (август 2005), и в 7 раз большую, чем ураган "Айк" (сентябрь 2008). В то же время, по количеству жертв самым тяжелым остается ураган "Катрина", в результате которого погибли более 1800 человек. Жертвами урагана "Айк" стали более 100 человек. По предварительным данным, число жертв урагана "Харви" – 44 человека.