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В мире

Россия обвиняет США в захвате дипломатической собственности и обысках в дипмиссиях

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 06:14 блог версия для печати фото
Здание генконсульства РФ в Сан-Франциско

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу, 2 сентября, переданы американской стороне по требованию госдепартамента.

При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а Госдепартамент США отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции", передает РИА Новости.

Судя по публикации российского агентства, наибольшее возмущение МИД РФ вызвали действия американской стороны в торговом представительстве России в Вашингтоне, где были взломаны замки. Российская сторона также обвиняет американцев в захвате дипломатической собственности.

Как сообщалось ранее, 1 сентября над зданием генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско был замечен черный дым. К зданию консульства прибыли пожарные, но сотрудники дипмиссии заявили, что не нуждаются в их помощи. Об этом инциденте сообщали CBS News и Associated Press. По сведениям AP, сотрудники консульства что-то сжигали в камине. По виду дыма можно предположить, что сжигали какие-то бумаги. При этом корреспонденту CBS люди, вышедшие из консульства РФ, заявили, что внутри здания ничего не горело.

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. На сайте госдепартамента было опубликовано заявление, в котором говорилось, что своими действиями США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий. На основании принципа взаимности Россия должна была закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

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