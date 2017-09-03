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В мире

Колумбийские повстанцы: захваченный в заложники россиянин убит при попытке к бегству

время публикации: 00:14 | последнее обновление: 00:20 блог версия для печати фото
Боевики ELN

Колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (ELN) заявила, что захваченный ими в плен гражданин России и Армении Арсен Восканян был убит в апреле при попытке к бегству, передает информационное агентство Reuters.

Восканян был захвачен в джунглях Колумбии в ноябре 2016 года при ловле ядовитых лягушек для их дальнейшей продажи на черном рынке: стоимость каждой из особей составляет до 1,5 тысячи евро, поскольку они находятся под угрозой исчезновения, пишет NEWSru.com.

Российское посольство в Колумбии через Международный комитет Красного креста обратилось к ELN с просьбой освободить Восканяна.

Во время подготовки процесса обмена россиянин выхватил у одного из повстанцев гранату, в результате взрыва которой были ранены несколько боевиков, после чего был застрелен.

По словам представителя ELN, Восканян был убит на территории лагеря, где содержался. Доказательств смерти россиянина группировка не предоставила.

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