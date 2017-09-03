Скончался гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер

Скончался американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер. Ему было 67 лет. О смерти музыканта сообщается на его официальном сайте.

Причины и место смерти музыканты пока не называются. Однако известно, что в последнее время он болел.

Группу Steely Dan Бекер основал в 1971 году вместе с вокалистом и клавишником Дональдом Фейгеном. На первое десятилетие сотрудничества музыкантов пришелся пик славы их коллектива. Группа несколько раз удостаивалась премии "Грэмми" и выпустила девять студийных альбомов.