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В мире

Скончался гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер

время публикации: 21:19 | последнее обновление: 21:19 блог версия для печати

Скончался американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Бекер. Ему было 67 лет. О смерти музыканта сообщается на его официальном сайте.

Причины и место смерти музыканты пока не называются. Однако известно, что в последнее время он болел.

Группу Steely Dan Бекер основал в 1971 году вместе с вокалистом и клавишником Дональдом Фейгеном. На первое десятилетие сотрудничества музыкантов пришелся пик славы их коллектива. Группа несколько раз удостаивалась премии "Грэмми" и выпустила девять студийных альбомов.

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