Очередное нападение на Юлию Латынину: сгорела машина журналистки "Новой газеты"

Известная российская журналистка Юлия Латынина сообщила, что в воскресенье утром сгорела ее машина. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она утверждает, что причиной возгорания стал поджог.

"Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом", – приводит слова журналистки сайт этой радиостанции.

По словам Латыниной, прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

"Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться. Проблема утилизации этой машины решилась сама собой", – так прокомментировала журналистка эту версию.

Пожарный расчет прибыл к дому через 10-15 минут после вызова – к тому моменту, когда машина, которую родители журналистки и соседи пытались потушить собственными силами, практически полностью выгорела. О том, возбуждено ли по факту возгорания уголовное дело, российская пресса не сообщает.

Напомним, что в ночь на 19 июля дом обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной в подмосковном Переделкино и ее автомобиль были опрысканы едким химическим составом, в результате чего пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

"Это не первый случайна падения на Юлию Латынину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя "Новой газеты" в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили. Нападение на Юлию Латынину редакция "Новой газеты" расценила как уголовное преступление", – говорится в публикации издания.

Подробно об этом нападении Юлия Латынина рассказала в материале под заголовком "О скунсах".

"Те же самые люди, которые в августе прошлого года облили меня дерьмом (или их братья по разуму) сделали моему отцу – 79-ти лет – роскошный подарок на день рождения. Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа", – пишет она.