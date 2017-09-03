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В мире

Очередное нападение на Юлию Латынину: сгорела машина журналистки "Новой газеты"

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото
Юлия Латынина

Известная российская журналистка Юлия Латынина сообщила, что в воскресенье утром сгорела ее машина. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она утверждает, что причиной возгорания стал поджог.

"Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом", – приводит слова журналистки сайт этой радиостанции.

По словам Латыниной, прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

"Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться. Проблема утилизации этой машины решилась сама собой", – так прокомментировала журналистка эту версию.

Пожарный расчет прибыл к дому через 10-15 минут после вызова – к тому моменту, когда машина, которую родители журналистки и соседи пытались потушить собственными силами, практически полностью выгорела. О том, возбуждено ли по факту возгорания уголовное дело, российская пресса не сообщает.

Напомним, что в ночь на 19 июля дом обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной в подмосковном Переделкино и ее автомобиль были опрысканы едким химическим составом, в результате чего пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

"Это не первый случайна падения на Юлию Латынину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя "Новой газеты" в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили. Нападение на Юлию Латынину редакция "Новой газеты" расценила как уголовное преступление", – говорится в публикации издания.

Подробно об этом нападении Юлия Латынина рассказала в материале под заголовком "О скунсах".

"Те же самые люди, которые в августе прошлого года облили меня дерьмом (или их братья по разуму) сделали моему отцу – 79-ти лет – роскошный подарок на день рождения. Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа", – пишет она.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июля 2017 г.
Подмосковный дом Юлии Латыниной злоумышленники опрыскали едким химическим составом
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2016 г.
Союз журналистов РФ: Латынину "наказали" за ее профессиональную деятельность
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2016 г.
Возле редакции "Эха Москвы" совершенно нападение на журналистку Юлию Латынину
// NEWSru.co.il // В мире // 12 октября 2014 г.
Роскомнадзор обвинил "Новую газету" в экстремистской деятельности







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