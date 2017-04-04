ОАЭ-Саудовский рейтинг признал "Технион" лучшим в мире в сфере аэронавтики

Созданный ОАЭ и Саудовской Аравией международный центр ранжирования университетов, оценивающий около 25 тысяч вузов во всем мире по 227 параметрам, включил в TOP-100 три израильских университета.

Еврейский университет в Иерусалиме занял 26-е место в мире и вошел в пятерку лучших вузов Азии. Институт Вайцмана занял 41-ю строчку, а Тель-Авивский университет – 81-ю. "Технион" разместился на 137-м месте, университет имени Бен-Гуриона в Негеве – на 358-м, университет Бар-Илан – на 503-м, а Хайфский университет – на 747-м месте.

При этом "Технион" занял первое место в мире среди центров авиакосмической инженерии, четвертое место в сфере теории и методологии компьютерных наук и 8-е место в сфере информационных технологий.

Тель-Авивский университет занял 6-е место в категории "физика – жидкости и плазма" и 7-е место в сфере теории и методологии компьютерных наук.

Лучшим вузом признан Гарвардский университет, попавших в ТОП-10 по 112 категориям, в 72 из них заняв первое место.





