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В мире

ОАЭ-Саудовский рейтинг признал "Технион" лучшим в мире в сфере аэронавтики

время публикации: 11:49 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
"Технион"

Созданный ОАЭ и Саудовской Аравией международный центр ранжирования университетов, оценивающий около 25 тысяч вузов во всем мире по 227 параметрам, включил в TOP-100 три израильских университета.

Еврейский университет в Иерусалиме занял 26-е место в мире и вошел в пятерку лучших вузов Азии. Институт Вайцмана занял 41-ю строчку, а Тель-Авивский университет – 81-ю. "Технион" разместился на 137-м месте, университет имени Бен-Гуриона в Негеве – на 358-м, университет Бар-Илан – на 503-м, а Хайфский университет – на 747-м месте.

При этом "Технион" занял первое место в мире среди центров авиакосмической инженерии, четвертое место в сфере теории и методологии компьютерных наук и 8-е место в сфере информационных технологий.

Тель-Авивский университет занял 6-е место в категории "физика – жидкости и плазма" и 7-е место в сфере теории и методологии компьютерных наук.

Лучшим вузом признан Гарвардский университет, попавших в ТОП-10 по 112 категориям, в 72 из них заняв первое место.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2015 г.
Три израильских вуза в ТОП-100 университетов мира по версии Саудовской Аравии







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