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В мире

Посол Израиля провел в штаб-квартире ООН пасхальный седер

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати фото
Дани Данон, глава израильской делегации в ООН

Дани Данон, глава израильской делегации в ООН, провел во вторник пасхальный седер, на котором присутствовали послы десятков стран, в том числе Германии, Великобритании, Австралии, Индии, Сингапура, Вьетнама, Эфиопии, Колумбии, Ямайки и др.

Об этом сообщает 4 апреля сайт "Седьмой канал".

В ходе этой ритуальной церемонии он рассказал присутствующим о значении праздника Песах для евреев и его составляющих. Данное мероприятие проводится в стенах штаб-квартиры ООН во второй раз.

Заместитель председателя Конференции президентов американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн заявил в ходе выступления на седере, что еврейская традиция имеет общемировое значение и служит источником вдохновения для представителей всех народов и религий на протяжении многих веков.

Исход евреев из Египта, который лежит в основе этого праздника, символизирует, по его словам, необходимость борьбы против тирании, фанатизма и антисемитизма, переходящей из поколения в поколение.

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