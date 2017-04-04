После теракта в Санкт-Петербурге в Думе призывают ввести мораторий на митинги

В Думе прозвучал призыв ввести мораторий на митинги после произошедшего в Петербурге теракта, пишет "Независимая газета". При этом издание ссылается на интервью, которое дал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин радиостанции "Говорит Москва".

По мнению парламентария, внутренние проблемы в России должны решаться "другим путем".

"У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет, у нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем. Думаю, запретные функции тут вводить не надо, но должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа, что, если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения".

Собеседник радиостанции также добавил, что террористы, как правило, приурочивают свои атаки к "каким-либо значимым событиями и знаменательным датам".

По последним данным, в результате взрывов в петербургском метро погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были доставлены в городские больницы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

МИД Израиля не сообщал о погибших или раненых израильтянах в результате теракта в Санкт-Петербурге.





