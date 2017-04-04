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В мире

Имама, призвавшего бороться с евреями и христианами, депортируют из Сингапура

время публикации: 12:28 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Имама, призвавшего бороться с евреями и христианами, депортируют из Сингапура

Власти Сингапура изгоняют из страны индийского имама по имени Налла Мохаммед Абдул Джамиль Малик, более известного как Налла, обвиненного в разжигании ненависти в отношении христиан и евреев, которую он проповедовал в своей мечети.

Ранее Государственный суд Сингапура приговорил имама Наллу к выплате штрафа в размере 4.000 сингапурских долларов ( 2.860 долларов США), пишет во вторник, 4 апреля, издание The Hindu со ссылкой на Тhe Channel News Asia.

Отметим, что 46-летний имам Налла, уроженец индийского штата Тамилнаду, возглавляет мечеть Джамаа Чулия в китайском квартале и находится в Сингапуре с 2010 года по рабочей визе. Согласно решению суда, имам будет депортирован на родину. В ходе судебных слушаний он признал, что произнесенная им фраза не является цитатой из Корана, а взята из древнего текста, которым пользуются его соотечественники в Индии.

Издание напоминает, что в феврале этого года в сети распространилось видео, запечатлевшее Наллу, который утверждал на арабском: Аллах поможет его единоверцам в борьбе с евреями и христианами. МВД Сингапура выпустило в связи с этим официальное заявление, где говорится, что подобные утверждения в отношении любой из религий неприемлемы на территории их страны и не позволены ни одному из духовных лидеров.

В минувшую пятницу Налла принес извинения за свои слова представителям христианства, а также сикхам, таоистам, буддистам и индуистам и членам Федерации индийских мусульман, заявив: он глубоко раскаивается в том, что причинил душевную боль своими высказываниями.

Имам также посетил раввина Мордехая Абарджиля, главу синагоги Maghain Aboth, и извинился перед ним лично и членами еврейской общины. Раввин принял извинения, напомнив о необходимости соблюдать "хрупкое равновесие" и заботиться о "гармоничном сосуществовании" в стране, населенной представителями самых разных конфессий, какой является Сингапур.

Ассоциация мусульманских профессионалов (AMP) также издала заявление, в котором призвала сингапурцев спокойно отнестись к этому инциденту и "не допустить серьезных разногласий" в обществе. В этом документе содержалась также традиционная формула, утверждающая, что ислам якобы является "религией мира и добрососедства, скрепляющей общество".



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