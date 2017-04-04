Следователи установили личность террориста, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга

Следователи СК РФ установили личность мужчины, приведшего в действие взрывное устройство петербургском метро, о чем сообщает 4 апреля новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя этой структуры Светлану Петренко.

Следственный комитет РФ заявил, что теракт совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания"", – приводит агентство слова Петренко.

Напомним, что ранее в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что "возможным исполнителем теракта по предварительным данным является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения".

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что три человека среди раненых в результате взрыва в метро являются гражданами иностранных государств.

Как уточнила пресс-служба Смольного, это граждане Беларуси, Казахстана, Узбекистана, передает агентство "Интерфакс".

Среди получивших травмы есть также гражданин Таджикистана.

МИД Казахстана подтвердил, что среди погибших есть гражданин этой страны.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в результате взрыва в метрополитене Петербурга погибли 14 человек. 11 из них умерли на месте происшествия, еще трое скончались позже.

В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 11 человек, свыше 50 получили ранения.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.