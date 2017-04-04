4 апреля 2017 г.
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"Дом ужасов": супруги Бейкер 8 лет держали в плену умственно отсталую секс-рабыню

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
"Дом ужасов": супруги Бейкер 8 лет держали в плену умственно отсталую секс-рабыню

Кит Бейкер, 61 года, и его жена Кэролайн, 56 лет, жители города Крейгавон в Северной Ирландии, были во вторник задержаны и взяты под стражу. Следствие установило, что супруги в течение восьми лет держали взаперти женщину-инвалида, которую использовали в качестве сексуальной рабыни.

Об этом пишет 4 апреля британский таблоид The Daily Mail.

Пострадавшая, жила в каморке без света и постельного белья, она принимала душ раз в неделю и регулярно подвергалась групповым изнасилованиям со стороны хозяина и его гостей. Об исчезновении этой женщины ее супруг сообщил в 2004 году, и с тех пор никто не знал, где она находится.

Кит Бейкер сожительствовал 20 лет с еще одной женщиной, третьей по счету после жены и секс-рабыни, которую пресса называет "мисс Х", и имел от нее четверых детей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование. Его жена получила три года тюрьмы.

Жертва супругов провела в "доме ужасов", как называют журналисты жилище Бейкеров, 8 лет и была освобождена из плена в 2012 году. Ее состояние ужасало – женщина весила всего 42 кг, а в ее рту оставался лишь один здоровый зуб. Дело в том, что за сексуальные услуги жертве садистов платили шоколадными конфетами Quality Street, поощряя таким образом быть покорной и не сопротивляться изнасилованию.

Бейкер, который работал в социальной службе познакомился со своей жертвой, страдающей психическим заболеванием, когда та была его клиенткой. Свои сексуальные утехи с больной женщиной он снимал на видео. На этих роликах также фигурируют десятки не известных полиции людей, насиловавших несчастную.

В статье отмечается, что Кит Бейкер был зарегистрирован на сайте знакомств Badoo, где он фигурировал под именем "Медвежонок Кейффи".

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