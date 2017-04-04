Лавров: связывать теракт в петербургском метро с Сирией – цинично и подло

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что называть теракт в петербургском метро, жертвами которого стали 14 человек, местью за действия России в Сирии – это проявление цинизма.

"Что касается рассуждений некоторых СМИ о том, что теракт – это месть России за нашу политику в Сирии... Цинично, подло. Печально, что это не просто выдумка СМИ, но похожими мыслями с мировой общественностью делились некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации Обамы", – приводит слова министра издание Life.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что факт присутствия в Петербурге Владимира Путина во время теракта "заставляет задуматься и обращает на себя внимание", подчеркнув, что спецслужбы проанализируют этот случай, пишет портал Meduza.

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел в минувший понедельник, 3 апреля. Согласно последним данным, жертвами этого преступления стали 14 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести. Следствие рассматривает как приоритетную версию о террористе-смертнике. По неподтвержденной пока информации, это был уроженец Киргизии с российским паспортом.