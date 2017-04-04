Опубликованы имена жертв теракта в петербургском метро

Вечером во вторник, 4 апреля, Следственный комитет РФ опубликовал список погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, опознаны 10 человек, тела еще четверых предстоит опознать, передает "Интерфакс".

В списке погибших:

- Динара Алиева (08.10.1996)

- Максим Арышев (18.08.1996), гражданин Казахстана

- Ксения Малюкова (11.09.1998)

- Ирина Медянцева (06.05.1966)

- Ангелина Свистунова (17.02.1990)

- Юрий Налимов (07.06.1945)

- Оксана Даниленко (03.10.1991)

- Лариса Щекина (02.06.1950)

- Денис Петров (27.12.1991)

- Мансур Сагадеев (27.08.2000 или 27.03.2000)

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в результате взрыва в метрополитене Петербурга погибли 14 человек. 11 из них умерли на месте происшествия, еще трое скончались позже.

На сайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу были опубликованы списки пострадавших в результате теракта в метро. В списках перечислены данные около 50 пострадавших, доставленных в городские больницы после взрыва в метро. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

МИД Израиля не сообщал о погибших или раненых израильтянах в результате теракта в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге.

Примерно через два часа после взрыва генеральная прокуратура РФ официально заявила, что, судя по данным расследования, совершен террористический акт.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.

Правоохранительными органами Киргизии и РФ была установлена личность террориста-смертника. По официальным данным, это был 22-летний Акбаржон Джалилов – гражданин РФ, уроженец киргизского города Ош, который более шести лет прожил в Петербурге.

Речь идет о первом подобном инциденте в метро Санкт-Петербурга за более чем 20 лет – предыдущий взрыв в вагоне петербургского метро произошел в 1996 году, если не считать взрыва в цветочном ларьке около вестибюля станции "Владимирская" в 2007-м.

Ранее неоднократно террористы осуществляли атаки в метрополитене Москвы. Последний такой теракт был совершен семь лет назад.

Теракты в московском метро. Справка

Ниже приведены данные о терактах, в различные годы осуществленных в московском метро. Сведения о предотвращенных терактах в данной справке не учитываются.

29 марта 2010. Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". 40 погибших.

31 августа 2004. Взрыв между входом на станцию метро "Рижская" и торговым центром "Крестовский". 10 погибших (в том числе, террористка-смертница и ее сообщник), около 50 раненых.

6 февраля 2004. Взрыв на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". 42 погибших (включая террориста-смертника), более 250 раненых.

5 февраля 2001. Взрыв на станции "Белорусская". Бомба была заложена под скамью на платформе. Около 10 человек получили ранения.

8 августа 2000. Взрыв в переходе станции метро "Пушкинская". 12 погибших, около 140 раненых.

11 июня 1996. Взрыв в вагоне метро между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Погибли 4 человека, 14 получили ранения.

8 января 1977. Взрыв в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В тот же день были совершены еще два теракта. По обвинению в совершении этих терактов были осуждены и расстреляны армянские националисты.







СПИСОК пострадавших в результате теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года

Мариинская больница, Литейный пр., 56

1 Быстрова Марина Евгеньевна 1967

2 Хасиев Виталий Вилич 1964

3 Митрофанова Наталия Владимировна 1960

4 Николаев Николай Алексеевич 1971

5 Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

6 Глазков Дмитрий Михайлович 1998

7 Тихомиров Владимир Владиленович 1955

8 Медянцева Елена Владимировна 1988

9 Кириллова Наталия Викторовна 1953

10 Еникеев Артур Ринатович 1996

11 Калинина Надежда Викторовна 1968

12 Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

13 Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

14 Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

15 Бугрова Ирина Леонидовна 1971

16 Петрухина Светлана Николаевна 1955

17 Малыха Нина Ивановна 1953

18 Бугрова Анастасия Витальевна 1998

19 Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

20 Куварин Константин Дмитриевич 1996

21 Захарченко Владимир Константинович 1997

22 Семенов Максим Сергеевич 1997

23 Власов Александр Валерьевич 1999

24 Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

25 Турсунов Умар Ильханович 1997

26 Стужина Анна Сергеевна 1995

27 Карпакова Людмила Борисовна 1986

28 Неизвестная №509 примерно 1947

29 Неизвестная №510 примерно 1982

30 Неизвестная №511 (Антонова?) примерно 1993

31 Неизвестная №512 (Селезнева Анна Геннадьевна?) примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6

32 Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

33 Соседова Надежда Максимовна 1963

34 Володько Михаил Валентинович 1982

35 Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

36 Зонов Михаил Григорьевич 1959

37 Постнов Сергей Александрович 1977

38 Мелибоев Нуридин 1993

39 Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

40 Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

41 Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954

42 Чмыкало Тереза Владимировна 1998

43 Шушкевич Юрий Казимирович 1963

44 Головкова Светлана Борисовна 1972

45 Тарасенков Руслан Игоревич 1993

46 Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

47 Колодкин Константин Евгеньвеич 1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

48 Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14

49 Петров Константин Александрович 1984

50 Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4

51 Зяблицкая Александра Андреевна 2001





