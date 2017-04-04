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15:34 На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн
В мире

На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн
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Бриллиант "Розовая звезда" (The Pink Star) в 59,6 карата был продан во вторник, 4 апреля, с аукциона Sotheby's в Гонконге за 533 млн гонконгских долларов (около $71,2 млн), установив новый мировой рекорд цены для драгоценных камней любой категории, сообщает агентство "Интерфакс".

Покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group – крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации.

"Розовая звезда" также стала самым дорогим лотом в истории аукционов в Азии. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ярко-синему бриллианту Oppenheimer Blue, который в мае 2016 года был продан на аукционе Christie's за $57,5 млн.

"Розовая звезда" – самый большой в мире безупречный фантазийный бриллиант розового оттенка, который когда-либо получал оценку Американского геммологического института (GIA). До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн.

Алмаз был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby's уже пытался продать "Розовую звезду", получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.

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// NEWSru.co.il // Досуг // 12 ноября 2015 г.
Уникальный голубой бриллиант продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму
// NEWSru.co.il // Досуг // 22 апреля 2015 г.
На аукционе Sotheby's продано за $22 млн кольцо с бриллиантом в 100 каратов
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 ноября 2014 г.
Голубой бриллиант миссис Меллон установил двойной рекорд аукционов
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 сентября 2013 г.
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