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В мире

Число жертв теракта в петербургском метро возросло до 14

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 3 апреля 2017 года

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в результате взрыва в метрополитене Петербурга погибли 14 человек. 11 из них умерли на месте происшествия, еще трое скончались позже.

В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 11 человек, свыше 50 получили ранения.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Полиция эвакуировала граждан со станции "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сначала, помимо них, были закрыты станции метро: "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", "Маяковская" и "Площадь Восстания". Позже были закрыты на вход и выход все станции Петербургского метрополитена.

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину немедленно доложили о чрезвычайном происшествии.

Позже Путин выступил с заявлением по поводу происшедшего. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Примерно через два часа после взрыва генеральная прокуратура РФ официально заявила, что, судя по данным расследования, совершен террористический акт. Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что взрыв, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник, его личность установлена.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.

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