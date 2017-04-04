Станцию метро "Сенная площадь" закрыли из-за сообщения о бомбе

Во вторник, 4 апреля, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение о бомбе на станции метро "Сенная площадь". Станция была закрыта, пассажиры эвакуированы. Поезда следуют мимо этой станции без остановок, передает ТАСС.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 11 человек, свыше 50 получили ранения.

Погибли 14 человек. 11 из них умерли на месте происшествия, еще трое скончались позже. Ранения получили около 50 человек.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.