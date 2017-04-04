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Испанский суд конфисковал имущество дяди Башара Асада на общую сумму $736 млн

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 17:27 блог версия для печати фото
Испанский суд конфисковал имущество дяди Башара Асада на общую сумму $736 млн

Верховный суд Испании распорядился конфисковать имущество Рифаата Асада, дяди сирийского диктатора, оцененное в миллионы евро – в рамках дела об отмывании капиталов, сообщает 4 апреля новостное агентство Reuters.

Этот вердикт был вынесен спустя несколько месяцев после того, как в отношении французского адвоката Асада, противника дамасского режима, французские власти возбудили расследование: его заподозрили в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Судья Хосе де ла Мата вынес приговор, согласно которому у родственника диктатора и его сообщников конфискуют дома для отдыха, автостоянки, роскошные апартаменты и сельские усадьбы в южной части Испании на общую сумму 691 млн. евро (736 млн. долларов США), говорится в заявлении, опубликованном на сайте Верховного суда.

Французские следователи, которые заподозрили Асада в незаконном приобретении богатства, обнаружили, что он владеет недвижимостью на испанских туристических курортах Пуэрто Банус и Марбельи и конфисковали в общей сложности 503 объекта недвижимости стоимостью 60 миллионов евро, а также заморозили десятки банковских счетов. Часть этих объектов были зарегистрированы на имя его родственников.

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