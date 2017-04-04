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В мире

В Белом доме связывают химическую атаку в Сирии со "слабостью администрации Обамы"

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото
С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

В Белом доме обвинили в химической атаке в провинции Идлиб сирийской правительство и заявили, что это стало следствием "слабости и нерешительности" администрации Барака Обамы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Эти гнусные действия режима Башара Асада - последствия слабости и нерешительности предыдущей администрации Белого дома", - цитирует Спайсера Reuters.

При этом Спайсер отказался ответить на вопрос журналистов, что намерен предпринять президент Дональд Трамп в связи с последними событиями в Сирии.

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