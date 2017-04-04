В Белом доме связывают химическую атаку в Сирии со "слабостью администрации Обамы"

В Белом доме обвинили в химической атаке в провинции Идлиб сирийской правительство и заявили, что это стало следствием "слабости и нерешительности" администрации Барака Обамы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Эти гнусные действия режима Башара Асада - последствия слабости и нерешительности предыдущей администрации Белого дома", - цитирует Спайсера Reuters.

При этом Спайсер отказался ответить на вопрос журналистов, что намерен предпринять президент Дональд Трамп в связи с последними событиями в Сирии.