Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила иранка, веган и видеоблогер Насим Агдам

Опубликовано имя женщины, которая 3 апреля открыла огонь по людям в штаб-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния, США). Это была 38-летняя Насим Наджафи Агдам. Она ранила трех человек и застрелилась.

Как отмечает сайт издания The Los Angeles Times, первоначальная версия о "семейном конфликте" представляется менее вероятной после того, как стало известно, что Агдам публиковала обращения, в которых жаловалась на действия администрации YouTube, "фильтрующей" ее публикации, пропагандирующие идеи веганов. Первое подобное обращение было опубликовано более года назад, впоследствии Насим неоднократно выступала против политики видеосервиса.

В больницы были доставлены трое пострадавших: 36-летний мужчина в критическом состоянии (выдвигалось предположение, что он был знакомым стрелявшей, а телеканал CBS сообщал, что этот мужчина был бойфрендом стрелявшей), 32-летняя женщина в тяжелом состоянии и 27-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Кроме того, медики оказали помощь еще одному человеку, подвернувшему ногу, убегая от стрелка.

Насим Агдам, вооруженная пистолетом, стреляла по людям на открытой площадке штаб-квартиры YouTube во время обеденного перерыва. Как ей удалось пройти на эту территорию с оружием – один из вопросов, на который предстоит ответить следствию.

Свидетели рассказывают, что Насим, на голове которой был черный платок, сначала выстрелила в мужчину, сидевшего за обеденным столиком. Перед этим между ними произошла перепалка, во время которой мужчина спросил: "Хочешь меня застрелить?"

У канала Насим Агдам "Nasime Wonder1" на видеосервисе YouTube было около 5000 подписчиков (в настоящее время этот канал удален), пишет сайт Newshub. В общей сложности, ее видеоролики были просмотрены более миллиона раз. Видеообращение с обвинениями в адрес администрации YouTube Насим опубликовала в январе 2017 года.

Уроженка Ирана Насим Агдам, проживавшая в южной Калифорнии, где у ее отца был частный бизнес, по всей видимости, не была связана с экстремистскими организациями. Хотя на своей странице в YouTube она публиковала, помимо прочего, цитаты из книги "Моя борьба" Адольфа Гитлера (в частности, фразу "Чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят"). Она выросла в иранской семье, ее публикации были как на английском, так и на фарси. При этом сама себя в описании профиля для YouTube она определяла как "персидско-азербайджанско-болгарский веган". Агдам, называвшая себя приверженкой бахаизма, активно защищала права животных, в частности в 2009 году на страницах Los Angeles Times говорила о протесте против использования свиней на армейских учениях.

Отметим также, что Агдам совершила вооруженное нападение и застрелилась за два дня до своего дня рождения: 5 апреля ей должно было исполниться 39 лет.

Отец Насим, Исмаил Агдам, сообщил Mercury News, что в ночь на 3 апреля полиция обнаружила его дочь спящей в автомобиле. По всей видимости, она готовилась к нападению на YouTube, но ее не обыскали и оружия у нее не нашли. Она заявила полицейским, что с ней все в порядке, и ее оставили в покое. По словам Исмаила, Насим "ненавидела" компанию YouTube, потому что перестала получать доход от своих публикаций.





