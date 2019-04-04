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В мире

Умер кинорежиссер Георгий Данелия

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Георгий Данелия
Дмитрий Медведев и Георгий Данелия
Умер кинорежиссер Георгий Данелия

В четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет умер кинорежиссер Георгий Данелия, сообщает "Новая газета" со ссылкой на его родственников.

В феврале Данелия был доставлен в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы после жалоб на тяжелую одышку. Он находился в реанимации с диагнозом воспаление легких, был погружен в искусственную кому.

Георгий Данелия. Краткая биография

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе, через год семья переехала в Москву.

В 1955 году окончил Московский архитектурный институт, в 1954-1955 годах работал архитектором в Институте проектирования городов. Данелия интересовался кино, снимался в массовках и в 1956 году поступил на только что открывшиеся Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова), которые окончил в 1959 году.

С 1959 года – режиссёр-постановщик "Мосфильма". В 1965-1969 годах – художественный руководитель "Экспериментального творческого объединения" при "Мосфильме", в 1975-1987 – художественный руководитель "Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов". С 1987 года – президент и художественный руководитель киностудии "Ритм" киноконцерна "Мосфильм".

Уже первый фильм "Серёжа" (совместно с И.Таланкиным) обратил на себя внимание критиков и зрителей.

Программной его работой стал фильм "Я шагаю по Москве" (1964), ставший культурным событием хрущёвской оттепели.

Начиная с картины "Тридцать три" (1965), режиссёр обращается к жанру сатиры, становится признанным мастером комедии.

В 1967-1970 годах создал несколько миниатюр для сатирического журнала "Фитиль". Самый известный сюжет – "О пользе алкоголя" (1974) с участием актёра Е.Леонова.

Большую популярность режиссёру принесли кинофильмы "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!".

В общей сложности, как режиссер снял около 20 кинокартин.

Снимался в эпизодах своих фильмов. Автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов, а также соавтор сценариев картин, снятых другими режиссёрами. Был автором сценария и художественным руководителем фильма "Джентльмены удачи" (1971).

Увлекается живописью, графикой, музыкой.

Скончался 4 апреля 2019 в Москве.



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// NEWSru.co.il // В мире // 24 февраля 2019 г.
Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии





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