Триумф сдерживания. 70 лет блоку NATO

Сунь Цзы учит: "Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина".

Раз так, то можно сказать, что в истории человечества не было более успешной военной организации, чем альянс, созданный в Вашингтоне 70 лет назад – 4 апреля 1949 года. Его целью было сдержать возможную агрессию в Европе недавнего союзника в борьбе с нацизмом – СССР.

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Преимущество Советской армии в конвенциональных вооружениях после Второй мировой войны было подавляющим. Тем не менее, на европейском театре Холодная война так и не переросла в "горячую". NATO оказался мощнее Варшавского договора, как и система, которую он защищал, оказалась мощнее той, что ему противостояла.

Железный занавес, опустившийся на Европейский континент в середине 40-х, обернулся доктриной Брежнева, появившейся задолго до того, как Леонид Ильич занял место генерального секретаря. Она гласила, что границей СССР является западная граница социалистического лагеря.

Приняв доктрину Брежнева, западные страны позволили СССР подавить революции в Венгрии и Чехословакии. Однако предпринимавшиеся как Сталиным, так и Хрущевым попытки удушить Западный Берлин – капиталистический остров в социалистическом море – закончились для СССР политическим фиаско. Собственно, необходимость возведения Берлинской стены лучше всего продемонстрировала "привлекательность" социалистической модели.

Ядерная эра породила целую волну терминов: "гарантированное взаимное уничтожение", "балансирование на пороге". Но, усердно занимаясь балансированием на пороге ядерной войны, противники делали все возможное, чтобы ее избежать. Сказались и здравый смысл, и память об огромных жертвах, понесенных во Второй мировой войне.

Если Варшавский договор получал приказы из Москвы, его противникам удалось создать систему коллективной безопасности, в которой американская армия была первой среди равных. NATO смог объединить государства, традиционно враждовавшие между собой – Турцию с Грецией, Францию с Германией.

Почти полувековой период, в течение которого Европа жила под угрозой ядерной войны, закончился падением советской системы, не выдержавшей тяжести собственной военной машины. Казалось бы, NATO утратил цель своего существования, однако все оказалось совсем наоборот.

В альянс устремились бывшие советские сателлиты и восстановившие независимость балтийские государства, решившие, что членство в союзе – единственная гарантия их безопасности. Последующие события – вторжение российской армии в Грузию, аннексия Крыма, конфликт на Востоке Украины – подтвердили их правоту.

В 90-е годы NATO впервые самостоятельно проводит военную кампанию – против Югославии. В 2001 году блок впервые (и в единственный на сегодняшний день раз) задействует пятый параграф устава – теракты 11 сентября дают основания для ввода войск в Афганистан и Ирак. Последствия этих интервенций по меньшей мере спорные.

Но вскоре внимание альянса оказывается вновь прикованным к Европе. Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, было воспринято как декларация реваншистских настроений России.

Через 70 лет после создания блока США вновь перебрасывают в Европу войска и технику, включая стратегические бомбардировщики B-52, ставшие одним из символов Холодной войны. На востоке Польши начинается строительство огромной базы материально-технического обеспечения для войск, которым, возможно, предстоит здесь действовать.

"Исходящая от России угроза становится все более ощутимой. Это и наращивание военной мощи, и угроза суверенным государствам, и использование отравляющих веществ, и кибератаки. Наш альянс окажется в будущем еще более востребованным – ведь эти угрозам сложно противостоять в одиночку", – заявил генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг.

Материал подготовил Павел Вигдорчик