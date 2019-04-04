Глава правительства Израиля прибыл в Москву

Утром в четверг, 4 апреля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Москву. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Израиля в РФ Гари Корен.

Нетаниягу в интервью "Кан Бет" накануне визита в Москву: "Я не веду ненужных войн"

В течение дня состоятся переговоры Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным. Вечером премьер-министр планирует вернуться в Израиль. Если успеет, то примет участие в церемонии похорон Захарии Баумеля на горе Герцля в Иерусалиме, которая начнется в 19:00.

Перед вылетом он заявил журналистам: "Мы будем обсуждать события в Сирии". При этом глава правительства отметил, что накопился ряд вопросов, требующих согласования.

Судя по сведениям, публикуемым израильскими СМИ, главной темой переговоров будет усиливающееся иранское военное присутствие в Сирии. Однако непонятно, что в этом плане изменилось за последний месяц (напомним, что прошлый визит Нетаниягу в Москву состоялся в конце февраля).

Из окружения Нетаниягу также сообщают, что будет обсуждаться некое новое соглашение о координации действий вооруженных сил России и Израиля в Сирии. Кроме того, Нетаниягу будет говорить о важности присутствия в регионе американских вооруженных сил.

Не исключено, что будет поднят вопрос о том, что иранцы и проиранские силы закрепляются в северных районах Сирии, организуя там производство и складирование ракетных вооружений, предназначенных для "Хизбаллы", а также доставку этого оружия в Ливан.

Возможно, Нетаниягу также лично поблагодарит Путина за помощь российской стороны в проведении операции по возвращению в Израиль останков Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны. Но перед вылетом премьер-министр отказался комментировать данную тему.

В поездке в Москву Нетаниягу сопровождают руководители силовых структур: глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат, глава "Мосада" Йоси Коэн, глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман.

Нетаниягу и Путин встречались 11 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались дважды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля 2019 года).





