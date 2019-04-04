Путин заявил, что могилу Захарии Баумеля обнаружили российские военнослужащие

В четверг, 4 апреля, президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.

Российский президент также пообещал "сегодня же передать Израилю все оставшиеся останки Баумеля".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, обращаясь к Путину, сказал: "Два года назад я обратился к вам с просьбой о содействии в поиске пропавших израильских военнослужащих в Сирии, и вы сразу начали действовать. От своего имени и от имени израильского народа я хочу поблагодарить вас за дружбу, которая нам очень важна".

Напомним, что Захария Баумель пропал без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны. Его останки были доставлены в Израиль 3 апреля 2019 года. Вечером 4 апреля в Иерусалиме пройдет церемония похорон.

הנשיא פוטין לראש הממשלה נתניהו: היום נעביר שרידים נוספים לישראל בטקס שיתקיים במשרד ההגנה (הכוונה כנראה לחפצים אישיים). אחרי הפגישה עם פוטין נתניהו יצא למשרד ההגנה במוסקבה לטקס קצר pic.twitter.com/jJiOCw1Q0B — החדשות 13 (@newsisrael13) April 4, 2019

До заявления Путина о роли российских военных в обнаружении останков Баумеля правительство Израиля и командование ЦАХАЛа воздерживались от сообщений по поводу роли России в этом деле. Однако глава "Сохнута" Ицхак Герцог еще 3 апреля выразил признательность российским властям через посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, о чем сообщало PR-агентство "Гуревич тикшорет".

После переговоров с Путиным, вечером 4 апреля Нетаниягу планирует вернуться в Израиль. Если успеет, то примет участие в церемонии похорон Захарии Баумеля на горе Герцля в Иерусалиме, которая начнется в 19:00.

Перед вылетом он заявил журналистам: "Мы будем обсуждать события в Сирии". При этом глава правительства отметил, что накопился ряд вопросов, требующих согласования.

Судя по сведениям, публикуемым израильскими СМИ, главная тема переговоров – усиливающееся иранское военное присутствие в Сирии. Однако непонятно, что в этом плане изменилось за последний месяц (напомним, что прошлый визит Нетаниягу в Москву состоялся в конце февраля).

Из окружения Нетаниягу также сообщали, что будет обсуждаться некое новое соглашение о координации действий вооруженных сил России и Израиля в Сирии. Кроме того, Нетаниягу будет говорить о важности присутствия в регионе американских вооруженных сил.

Не исключено, что будет поднят вопрос о том, что иранцы и проиранские силы закрепляются в северных районах Сирии, организуя там производство и складирование ракетных вооружений, предназначенных для "Хизбаллы", а также доставку этого оружия в Ливан.

В поездке в Москву Нетаниягу сопровождают руководители силовых структур: глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат, глава "Мосада" Йоси Коэн, глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман.

Нетаниягу и Путин встречаются 12-й раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались уже трижды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года).





