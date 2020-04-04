Во Франции суданец с ножом убил двух и ранил семерых прохожих. Полиция не исключает, что это теракт

В субботу, 4 апреля, в коммуне Роман-сюр-Изер департамента Дром (Франция) злоумышленник, вооруженный ножом, атаковал прохожих. Два человека погибли на месте. Среди семи раненых, по крайней мере, двое находятся в критическом состоянии, сообщает France bleu.

По словам очевидцев, перед нападениями мужчина выкрикивал: "Аллах акбар!". Полиция не исключает, что речь идет о теракте.

По данным следствия, сначала преступник ворвался в табачный магазин Le Flash на площади Эрнеста Гайи. Там он нанес удары ножом двум владельцам магазина и покупателю. Затем злоумышленник направился к супермаркету Carrefour Express и мясной лавке. Вбежав в лавку, он схватил новый нож и нанес смертельное ранение покупателю, 55-летнему мужчине. После этого убийца двинулся дальше по улице Гийом, где напал на 44-летнего мужчину и на Жюльена Винсона, управляющего известного кафе-ресторана La Charrette. Винсон был убит на глазах своей подруги и сына.

Преступник успел ранить еще нескольких человек, прежде чем был задержан. Заметив сотрудников полиции, он встал на колени и произнес несколько слов на арабском языке. Поскольку он не реагировал на требования полиции, сотрудники правоохранительных органов применили электрошокер.

Задержанный – 33-летний уроженец Судана, получивший вид на жительство во Франции в 2017 году. Его имя не известно полиции. Мотивы его действий устанавливает следствие.



