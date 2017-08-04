Попытка теракта в Австралии: бомба для подрыва самолета была замаскирована под мясорубку

Австралийские следователи установили, что двое террористов намеревались заложить бомбу на борту самолета авиакомпании Etihad Airways, вылетавшего из Сиднея 15 июля.

Как сообщает агентство Reuters, взрывное устройство, компоненты которого были переданы по каналам "Исламского государства" и доставлены авиапочтой из Турции, было замаскировано под мясорубку.

Двух из четырех задержанных подозреваемых, 49-летнему Халиду Махмуду Хайяту и 32-летнему Махмуду Хайяту, предъявлены обвинения в подготовке и планировании теракта, передает РИА Новости.

Следствием установлено, что обвиняемые собрали бомбу по инструкциям командира ИГ, чтобы заложить уже готовое взрывное устройство на борт самолета, пишет газета Sydney Morning Herald.

Напомним, что 29 июля в Сиднее были арестованы четыре уроженца Ливана, члены одной семьи, планировавшие теракт в стиле ИГ: они намеревались взорвать самолет, совершавший рейс из Сиднея в Дубай, заложив в салон воздушного судна самодельную бомбу.

Газета The Australian писала, что злоумышленники, действовавшие совместно с боевиками ИГ в Сирии, также планировали отравить пассажиров ядовитым газом.

Федеральная полиция в сотрудничестве с полицией штата Новый Южный Уэльс и службой контрразведки ASIO провели спецрейды в нескольких районах города и арестовали четверых мужчин, связанных узами родства.

Во всех аэропортах Австралии с прошлой недели усилены меры безопасности.

Самый крупный теракт в Австралии был совершен в 2014 году. В Сиднее вооруженный злоумышленник взял в заложники 17 посетителей и сотрудников кафе-магазина Lindt — производителя известной марки шоколада. Он вывесил в окне исламский флаг и потребовал переговоров с премьер-министром страны. Он был ликвидирован в ходе штурма здания.