Подозреваемые в подготовке теракта в Австралии собирались пронести бомбу в багаже своего брата

Подозреваемые в подготовке теракта в Австралии собирались пронести бомбу на борт самолета авиакомпании Etihad Airways, поместив ее в багаж своего брата. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает BBC со ссылкой на полицию Австралии.

Отмечается, что мужчина не знал о бомбе. Также стало известно, что его багаж не был зарегистрирован, и он сел в самолет без вещей. В полиции выясняют, по какой причине мужчина не стал проходить регистрацию багажа.

Когда подозреваемым не удалось пронести бомбу, они приступили к реализации второго плана, который состоял в том, чтобы отравить пассажиров ядовитым газом. Однако полиция помешала осуществить его.

Напомним, что 29 июля в Сиднее были арестованы четыре уроженца Ливана, члены одной семьи, планировавшие теракт в стиле ИГ: они намеревались взорвать самолет, совершавший рейс из Сиднея в Дубай, заложив в салон воздушного судна самодельную бомбу.

Двух из четырех задержанных подозреваемых, 49-летнему Халиду Махмуду Хайяту и 32-летнему Махмуду Хайяту, предъявлены обвинения в подготовке и планировании теракта. Следствием установлено, что обвиняемые собрали бомбу по инструкциям командира ИГ.