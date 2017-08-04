Руфер, проходивший по делу о покраске звезды на шпиле московской высотки в цвета флага Украины, погиб в Швейцарии

Российский бейджампер Алексей Широкожухов, ранее оправданный по делу о покраске звезды на шпиле московской высотки в цвета украинского флага, погиб в Швейцарии при выполнении бейс-прыжка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца Алексея.

Напомним, 20 августа 2014 года группа активистов вывесила украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной, и выкрасила звезду на шпиле в желто-голубые цвета.

Уголовное дело изначально было возбуждено по статье "вандализм" (максимальное наказание – три года заключения), но затем полицейские переквалифицировали уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), и оно было передано из дознания в следственное подразделение УВД по Центральному округу Москвы.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны и отправлены под домашний арест Александр Погребов, Анна Лепешкина, Евгений Коротков и Алексей Широкожухов. Позже суд заключил под стражу пятого фигуранта дела – петербуржца Владимира Подрезова. Еще один фигурант – Павел Ушевец (руфер Мустанг), взявший ответственность за раскрашивание высотки, находится на Украине и арестован судом заочно. Всем им были предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Вандализм".

Только более года спустя следствие пришло к выводу, что Широкожухов, Погребов, Лепешкина и Коротков оказались на месте инцидента случайно и не участвовали в акте вандализма.