Фонд "Соцгоспроект" подал иск против Навального

Фонд поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") обратился в Люблинский районный суд Москвы с иском к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил в пятницу, 4 августа, РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) представитель интересов заявителя.

Как следует из иска, в сети интернет ответчиками размещены статья и видеофильм, отдельные части которых относятся к деятельности фонда "Соцгоспроект", но содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию заявителя. В частности, в оспариваемых материалах утверждается, что "олигарх Усманов дал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за 5 миллиардов рублей", "Мы прекрасно знаем, что значит такой подарок: это взятка", "Такой подарок от олигарха чиновнику может быть только взяткой".

Таким образом, считает истец, Навальный и ФБК прямо указывают, что имущество, пожертвованное Усмановым "Соцгоспроекту", является взяткой премьеру Медведеву. "Указанные сведения являются заведомо ложными и порочат деловую репутацию Фонда, поскольку свидетельствуют о причастности Фонда к уголовно-наказуемым деяниям", – пишет в иске заявитель.

Напомним, что фондом "Соцгоспроект" руководит Илья Елисеев, бывший однокурсник Дмитрия Медведева, который является одним из "героев" расследования ФБК.

Результаты расследования, в ходе которого проверялись сведения об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева, были опубликованы ФБК 2 марта этого года. Тогда на сайте этого фонда был выложен фильм "Он вам не Димон", в котором были изложены детали расследования. За пять месяцев после публикации только на YouTube этот ролик просмотрели более 24 миллионов человек.

Как утверждает руководитель ФБК Алексей Навальный, расследование началось с проверки интернет-покупок, которые делали для Медведева в интернет-магазинах. Постепенно сотрудники ФБК пришли к выводу, что дорогая недвижимость в Подмосковье и около Сочи, оформленная на благотворительные фонды, принадлежит главе российского правительства. Управляют этими фондами бывшие сокурсники Медведева. Авторы расследования приходят к выводу, что это имущество, по сути, является взятками, полученными от российских бизнесменов, а также приобреталось на средства, переводившиеся из различных компаний и финансовых структур. В числе прочих в расследовании упомянуты: родовое поместье и агрокомплекс в Мансурово, горная резиденция "Псехако" в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане, "Миловка" (дача в Плёсе) и другое имущество.

13 апреля бизнесмен Алишер Усманов, упомянутый в расследовании ФБК как лицо, фактически давшее очень крупную взятку Медведеву, подал иск в Люблинский суд против Навального и ФБК. Речь шла об иске о защите чести и достоинства. Накануне Навальный назвал ложью заявление Усманова о том, что обмен земельными участками между бизнесменом и фондом "Соцгоспроект" был безденежным.

Усманов настаивает на том, что обменял купленный для сестры участок в подмосковном поселке Знаменское на землю фонда "Соцгоспроект" на Рублевке рядом со своим домом.