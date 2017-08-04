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В мире

ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию Али Феруза из России

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию Али Феруза из России

Европейский суд по правам человека в срочном порядке наложил запрет на депортацию из России корреспондента "Новой газеты" Али Феруза, которого 2 августа московский суд распорядился выдворить из страны в связи с нарушением режима пребывания на территории РФ.

Об этом в пятницу 4 августа сообщает информационное агентство "Интерфакс".

ЕСПЧ воспользовался правилом, запрещающим перемещение человека до рассмотрения его жалобы. Согласно этому правилу, Страсбургский суд имеет право наложить подобный запрет в том случае, если заявителю в случае депортации может быть нанесен "существенный и непоправимый ущерб".

Али Феруза (настоящее имя журналиста Худоберди Нурматов) задержали 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" с целью "установления личности". Он показал полицейским пресс-карту, но, несмотря на это, его посадили в машину и доставили в ОВД "Басманное", после чего Басманный суд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в России, обязал его выплатить штраф в пять тысяч рублей и приговорил к пребыванию в спецучреждении временного содержания иностранных граждан.

Адвокат журналиста Филипп Шишов назвал решение суда незаконным, поскольку его подзащитный "находится в процессе процедуры получения убежища".

Журналист просил российские власти предоставить ему временное убежище, но МВД заявил, что для предоставления гражданства нет оснований, запретив ему выезжать в Европу.

Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщал, что в марте этого года Феруза задержали по требованию Узбекистана, откуда он уехал, спасаясь от местных властей. Муратов подчеркивал, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство.

2 августа Басманный суд Москвы вынес решение о депортации Феруза из России. После вынесения приговора, на выходе из здания суда, журналист пытался вскрыть себе ручкой вены.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2017 г.
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