4 августа 2017 г.
последняя новость: 08:48
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:17 WSJ: в Вашингтоне созвано большое жюри по "российскому делу"
08:02 Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила сокращение помощи ПА
07:20 Стрельба в парке развлечений в Сан-Франциско, трое раненых
06:11 Попытка теракта в Австралии: бомба для подрыва самолета была замаскирована под мясорубку
01:55 Мужчина, ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире, получил пять суток ареста
01:05 В США задержан программист, остановивший вирус WannaCry
23:46 Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей
19:10 Суд Австралии запретил строить синагогу: она может стать мишенью для террористов
18:16 Молочный коктейль "Мокко" преодолел 600 км и прибыл к постели умирающей
17:28 Дональд Трамп констатирует: отношения с Россией плохи как никогда и опасны
В мире

Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила сокращение помощи ПА

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:10 блог версия для печати фото
Тейлор Аллен Форс

Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила в четверг, 4 августа, закон Тейлора Форса, предусматривающий сокращение финансовой помощи Палестинской автономии на сумму, выплачиваемую ПА террористам и их семьям.

Закон был утвержден при поддержке всех республиканских членов комиссии и половины представителей Демократической партии.

В ближайшее время он должен быть передан на утверждение Сената.

Инициаторам закона, названного в честь погибшего в 2016 году в теракте в Израиле американского студента Тейлора Форса, удалось заручиться поддержкой демократов после того, как они согласились ограничить действие закона только средствами, переводимыми непосредственно Палестинской автономии. На целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие как строительство больниц и школ, закон распространяться не будет, сообщает газета "Гаарец".

Кроме того, по инициативе сенатора-демократа Тима Кейна в законопроект внесен параграф о создании специального фонда, в который будут перечисляться средства, не выплаченные ПА. Эти средства будут переданы властям в Рамалле через год после того, как палестинские власти сумеют доказать, что прекратили финансировать террористов.

Авторами закона являются сенаторы Линдси Грэм, Рой Блант и Данн Коат.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Приговор сообщнику террориста, убившего американца и ранившего 12 человек в Яффо: 2 года тюрьмы и штраф 18.000 шекелей
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2016 г.
Тело Тейлора Аллена Форса, убитого террористом в Яффо, доставлено в США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2016 г.
"Битуах леуми" признал семью американского туриста пострадавшей в теракте







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017