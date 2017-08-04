Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила сокращение помощи ПА

Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила в четверг, 4 августа, закон Тейлора Форса, предусматривающий сокращение финансовой помощи Палестинской автономии на сумму, выплачиваемую ПА террористам и их семьям.

Закон был утвержден при поддержке всех республиканских членов комиссии и половины представителей Демократической партии.

В ближайшее время он должен быть передан на утверждение Сената.

Инициаторам закона, названного в честь погибшего в 2016 году в теракте в Израиле американского студента Тейлора Форса, удалось заручиться поддержкой демократов после того, как они согласились ограничить действие закона только средствами, переводимыми непосредственно Палестинской автономии. На целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие как строительство больниц и школ, закон распространяться не будет, сообщает газета "Гаарец".

Кроме того, по инициативе сенатора-демократа Тима Кейна в законопроект внесен параграф о создании специального фонда, в который будут перечисляться средства, не выплаченные ПА. Эти средства будут переданы властям в Рамалле через год после того, как палестинские власти сумеют доказать, что прекратили финансировать террористов.

Авторами закона являются сенаторы Линдси Грэм, Рой Блант и Данн Коат.





