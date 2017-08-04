4 августа 2017 г.
последняя новость: 16:00
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:48 ЕС расширит санкции против России из-за поставок в Крым немецких турбин
15:32 Подозреваемые в подготовке теракта в Австралии собирались пронести бомбу в багаже своего брата
15:27 ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию Али Феруза из России
14:49 Супруг королевы Дании Маргрете II отказался быть хороненным рядом с ней
13:44 Из затопленного рудника в Якутии эвакуируют 150 человек
11:56 Фонд "Соцгоспроект" подал иск против Навального
11:02 В Копенгагене рухнули компьютерные системы городских больниц
08:17 WSJ: в Вашингтоне созвано большое жюри по "российскому делу"
08:02 Комиссия Сената США по иностранным делам утвердила сокращение помощи ПА
07:20 Стрельба в парке развлечений в Сан-Франциско, трое раненых
В мире

Супруг королевы Дании Маргрете II отказался быть хороненным рядом с ней

время публикации: 14:49 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Королева Маргрете II и принц Хенрик

Принц Хенрик Датский, супруг королевы Дании Маргрете II, заявил, что не хочет быть хороненным рядом с ней. Принц недоволен своим титулом, который он носит со дня свадьбы с Маргрете в 1967 году. Хенрик рассчитывал на титул короля-супруга, сообщает в пятницу, 4 августа, CNN.

По словам представителя королевского дома Лене Баллеби, 83-летний принц в течение многих лет был недоволен своей ролью и титулом, который он получил в датской монархии. В последние годы это недовольство становилось все больше и больше.

В заявлении, опубликованном королевским домом, говорится, что королева признала решение принца. В заявлении также были опровергнуты утверждения о том, что принц Хенрик будет похоронен в родной Франции. Его могила будет находиться в Дании, но не в соборе в Роскилле, где располагается усыпальница датских королей.

Принц Хенрик родился в 1934 году и получил при рождении имя Анри Мари Жан Андре, граф де Лаборд де Монпеза. У него с королевой Маргрете есть двое детей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
Дания лишает финансирования неправительственные организации ПА
// NEWSru.co.il // В мире // 17 мая 2017 г.
15-летняя датчанка планировала теракты в школах
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Дания отказалась возбуждать дело против участников убийства 1.400 белорусских евреев
// NEWSru.co.il // В мире // 9 марта 2017 г.
Выполняя домашнее задание, датский школьник нашел за домом "Мессершмитт" с останками пилота







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017