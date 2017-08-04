Супруг королевы Дании Маргрете II отказался быть хороненным рядом с ней

Принц Хенрик Датский, супруг королевы Дании Маргрете II, заявил, что не хочет быть хороненным рядом с ней. Принц недоволен своим титулом, который он носит со дня свадьбы с Маргрете в 1967 году. Хенрик рассчитывал на титул короля-супруга, сообщает в пятницу, 4 августа, CNN.

По словам представителя королевского дома Лене Баллеби, 83-летний принц в течение многих лет был недоволен своей ролью и титулом, который он получил в датской монархии. В последние годы это недовольство становилось все больше и больше.

В заявлении, опубликованном королевским домом, говорится, что королева признала решение принца. В заявлении также были опровергнуты утверждения о том, что принц Хенрик будет похоронен в родной Франции. Его могила будет находиться в Дании, но не в соборе в Роскилле, где располагается усыпальница датских королей.

Принц Хенрик родился в 1934 году и получил при рождении имя Анри Мари Жан Андре, граф де Лаборд де Монпеза. У него с королевой Маргрете есть двое детей.